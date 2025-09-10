México aumentará a 50% aranceles a autos ligeros de Asia, especialmente de China

Por Ana Isabel Martinez

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - México aumentará aranceles a autos ligeros importados de Asia, especialmente de China, a un 50% desde el 15%-20% actual, anunció el miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de que en la víspera se informara que el país haría una reforma para corregir desbalances comerciales en sectores claves.

La reforma, enviada el martes a la Cámara de Diputados y por la que se espera recaudar unos US$3760 millones extras para el presupuesto de 2026, busca modificar 1463 fracciones arancelarias de las industrias automotriz -autos y autopartes- textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

"Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido", dijo Ebrard sobre los aranceles a autos ligeros al ser cuestionado por periodistas en el marco de un evento.

"Ya tienen arancel. El arancel 20%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%", añadió.

"¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia", subrayó.

Según un documento divulgado más tarde por la Secretaría de Economía, el arancel promedio de las 1463 fracciones en cuestión es de 16,1% actualmente y pasarían a un 33,8% y contempla casi una veintena de "sectores estratégicos". Además, tendrá impacto en US$52.000 millones en importaciones.

Autos ligeros subirían al 50% desde 15%-20% y autopartes a 10%-50% desde 0%-35%.

El Gobierno esgrime que los aumentos arancelarios buscan entre otros sustituir importaciones de Asia por producción nacional, proteger a la industria en el país y cumplir con el llamado Plan México, que busca impulsar a la economía mexicana.

México no tiene tratados comerciales con China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

El principal socio comercial de México es Estados Unidos, con quien comparte un tratado de libre comercio, junto con Canadá.

La mayor parte de su comercio con Estados Unidos se rige por este acuerdo, que se ha visto prácticamente exento de los aranceles impuestos por su vecino del norte.

La administración del presidente Donald Trump ha presionado a los países de América Latina para que limiten sus vínculos con su rival económico China, que compite con Estados Unidos por influencia en la región.

Esto incluye medidas para evitar que los productos chinos eviten los elevados aranceles estadounidenses pasando por otro país, como México, como puerta trasera al mercado estadounidense.

Algunos analistas estiman que el aumento de arancel a los autos va a incrementar la demanda de los vehículos chinos, muy populares en México, así como su precio.

"Los aranceles a importaciones de países con los que México no tiene tratado comercial tiene 2 objetivos: 1) mayor recaudación y 2) quedar bien con Trump", dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico del grupo financiero BASE.

"Los aranceles presionan al alza los precios de los productos a los que se les impone", subrayó. (Reporte de Ana Isabel Martínez; escrito por Adriana Barrera; Editado por Lizbeth Díaz)