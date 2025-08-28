México aumentará los aranceles a las importaciones procedentes de China, según Bloomberg

28 ago (Reuters) -

El Gobierno de México está dispuesto a aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas, incluidos los automóviles, textiles y plásticos, como parte de su proyecto de presupuesto 2026 el próximo mes, informó Bloomberg News el miércoles, citando a tres personas informadas sobre el asunto.

La subida de aranceles podría afectar también a otros países asiáticos, según una de las fuentes citadas en el artículo.

Al preguntar por esta información, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo el jueves que China se opone a imponer restricciones a China "bajo la coacción de otros".

"Creemos que los países pertinentes seguirán siendo independientes y manejarán adecuadamente las cuestiones pertinentes", dijo Guo en una rueda de prensa periódica.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esta información. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru; información adicional de Liz Lee en Pekín; edición de Diane Craft y Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)