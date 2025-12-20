México: Autoridades mexicanas investigan el secuestro de un avión

El "secuestro" del vuelo 780 de la aerolínea Magnicharters ocurrió este viernes en el aeropuerto internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México, oriente de la capital, lo que provocó el enojo y hasta la angustia de algunos pasajeros.

A pesar de los intentos por persuadirlo de desistir de su actitud, el piloto se mantuvo firme y advirtió que no despegaría hasta que la aerolínea le pagara a él y a cerca de 500 trabajadores más, pues dijo que le adeudaban cinco meses de salarios y otros estipendios.

El incidente se inició alrededor de las 9:30 horas locales (15:30 GMT) del viernes cuando el piloto reportó una supuesta falla en la puerta del avión Boeing 737, que resultó ser una falsedad y cuando ya se había presuntamente solucionado el problema, a las 15:00 (21:00 GMT), se negó otra vez a despegar, pero ya informó sobre su protesta.

El hombre, identificado como Edgar Macías, dijo que la aerolínea lo quería sancionar por oponerse a volar el avión y advirtió de nuevo que "este avión no sale hasta que nos paguen lo que nos deben".

Finalmente, a las 17:00 locales (22:00 GMT), con apoyo de elementos de la Marina, la autoridad intervino y permitió la salida de los pasajeros y dos horas después el avión llegó a su destino, mientras que el piloto y los tripulantes fueron arrestados y presentados ante la Agencia Federal de Aviación Civil para iniciar una investigación. (ANSA).