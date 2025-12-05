México.- AV.- España se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026
MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado este viernes en Washington.
SORTEO DE LA FASE FINAL DEL MUNDIAL 2026.
GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador 'playoff' D.
GRUPO B: Canadá, Ganador 'playoff' A, Catar, Suiza.
GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
GRUPO D: USA, Paraguay, Australia, Ganador 'playoff' C.
GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
GRUPO F: Países Bajos, Japón, Ganador 'playoff' B, Túnez.
GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay.
GRUPO I: Francia, Senegal, Ganador 'playoff' 2, Noruega.
GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
GRUPO K: Portugal, Ganador 'playoff' 1, Uzbekistán, Colombia.
GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.