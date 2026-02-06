México: aviones EU aterrizan en Cabo San Lucas

El Ministerio de Defensa Nacional informó que autorizó el sobrevuelo y aterrizaje de emergencia en territorio nacional de los cuatro aparatos para el rescate de un paciente que forma parte de la tripulación de un buque que se hallaba en altamar a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas.

El comunicado indicó que el permiso fue otorgado conforme a las normas sobre la Coordinación para autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras y "el compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional".

"En estas acciones se respetaron los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos", expuso.

En febrero pasado, se detectó la presencia de embarcaciones de Estados Unidos en la Península de Baja California, pero el Ministerio de Marina dijo que se hallaban "en zona de libre navegación internacional".

Este avistamiento ocurrió luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazara con "empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles" mexicanos (ANSA)