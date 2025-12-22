México: Bad Bunny y Balvin se reconcilian

En el marco de su gira mundial "DeBÖ TiRAR MáS FOToS", el "Conejo Malo" reservó lo mejor de la noche ante sus más de 65.000 espectadores cuando apareció J Balvin para interpretar "La Canción", una coautoría de ambos para el álbum Oasis de 2019.

Los espectadores creían haberlo visto todo cuando apareció el viernes la mexicana Julieta Venegas acompañando a Bad Bunny como invitada especial y el domingo, antes de la llegada de Balvin, salió el también mexicano Natanael Cano, y pensaban que ya no habría nuevas sorpresas.

El boricua dijo que había arreglado "las diferencias" con J Balvin unas semanas atrás, pues "somos hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos", luego de lo cual le dio un fuerte abrazo a su amigo.

"Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho", dijo Benito Antonio Martínez Ocasio, respondió José Alvarez Osorio Balvin, el verdadero nombre de J Balvin.

Acto seguido, el colombiano y el boricua, exponentes notables del "género urbano", interpretaron los temas "Si tu novio te deja sola" y "Qué pretendes", en medio de la aclamación del público. (ANSA).