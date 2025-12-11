México.- Bahía Príncipe renueva el Grand Bahía Príncipe Punta Cana e inaugura el hotel Grand Tequila en el marco de su 30 aniversario.

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) - Bahia Príncipe Hotels & Resorts, que celebra su 30 aniversario en este 2025, ha anunciado la renovación del hotel Bahia Príncipe Grand Punta Cana (República Dominicana) y la inauguración del Bahia Príncipe Grand Tequila, un nuevo resort cinco estrellas solo para adultos ubicado en Riviera Maya (México), según un comunicado. Ambas novedades marcan un "nuevo y emocionante" capítulo en la historia de la marca en el Caribe, tal y como ha destacado su CEO, Julio Pérez, que también ha resaltado que estas inversiones reafirman el compromiso de "seguir generando oportunidades y contribuyendo" al desarrollo sostenible de República Dominicana y México.

En primer lugar, con la renovación del Grand Punta Cana, el establecimiento alcanza ya un total de 820 habitaciones modernizadas con un diseño y mobiliario superiores. En la fase más reciente se han actualizado 288 habitaciones, que se suman a las 532 renovadas en 2024.

Esta reforma ha abarcado la transformación integral de las áreas comunes, como el lobby, el lobby motor y lobby bar, además de la modernización de las piscinas y todos los baños.

La propuesta gastronómica también ha sido reforzada, incluyendo la renovación completa del Buffet Principal Nacar, la incorporación de un nuevo Coffee Shop y la actualización de varios restaurantes de especialidad.

En paralelo, la hotelera de Grupo Piñero, que cumple 50 años en 2025, ha celebrado la inauguración oficial de Bahia Príncipe Grand Tequila, un resort cinco estrellas, todo incluido y solo para adultos situado en el complejo Bahia Príncipe Riviera Maya.

Este activo se inspira en la manera en "que México se expresa: alegría, intensidad, nostalgia, cercanía y celebración". Entre sus espacios más representativos se encuentra la sala de despecho, concebida como "un lugar para cantar, recordar, liberar y celebrar las historias que han marcado la vida de las personas".