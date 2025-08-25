México: Baja cifra de migrantes mexicanos en EU

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) reveló que el número de migrantes mexicanos ocupados en los primeros 5 meses de 2025 en Estados Unidos fue de 7.435.882, una reducción de 1,5% respecto al mismo período del año anterior.

En contrapartida, el envío de las remesas en los primeros 7 meses de este año cayó un 5%, lo cual no está claro si obedece solo a la estrategia antimigratoria de Trump o a otros factores, pues los envíos de dinero a Centroamérica registraron aumentos de 20% en promedio en este período, según cifras oficiales.

Expertos atribuyeron esa alza al temor de los migrantes en Estados Unidos a ser deportados o al efecto de una reacción anticipada para asegurar que sus familias tengan acceso a sus ahorros en caso de una deportación.

La caída del empleo de migrantes mexicanos en el país vecino fue más pronunciada en los hombres (2,6%), que en las mujeres (0,6%), según la Current Population Survey, una encuesta realizada por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

A nivel sectorial entre enero y mayo de este año "hubo descensos significativos en la ocupación de los trabajadores inmigrantes en los servicios de alimentación, recreación y hospedaje, en los servicios educativos, en los profesionales y de administración, en salud y en la construcción", según el CEMLA.

Mientras tanto, hubo aumentos en la ocupación en manufacturas y en el sector agrícola, precisó el estudio del organismo.

"Los datos pueden reflejar el abandono de empleos por parte de migrantes ante el temor de ser deportados, pero también un debilitamiento de la demanda de trabajadores mexicanos en algunos sectores", expuso.

En contrapartida, la reducción en la cifra de trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos se compensó con el incremento en sus remuneraciones promedio, de acuerdo con el organismo.

Por ejemplo, al cierre de 2025, el salario medio de los operarios mexicanos ascendió a US$4254 mensuales contra 3886 en los primeros cinco meses de 2024, esto es, casi un 10% de aumento.

En cuanto al ingreso laboral acumulado anual por los trabajadores migrantes alcanzó los 382.791 millones de dólares, 2,4% más que el año anterior, subrayó el CEMLA.

La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró preocupada hace unos días sobre la caída de las remesas después de un aumento sin precedente en los últimos años, porque este ingreso "llega a las comunidades que menos tienen".

Sheinbaum señaló que el gobierno analiza las causas por las que se ha reducido el flujo de dinero de los migrantes con apoyo del Banco de México (Banxico, central) aunque admitió que "podría estar relacionado" con la política antimigratoria de Trump.

Sin embargo, señaló que el impacto que podría tener esta reducción "no ha sido tan drástico por la "estabilidad macroeconómica" en México. (ANSA).