México: Baltasar Garzón se casa bajo ritos indígenas

La ceremonia se realizó en la Iglesia de San Sebastián Mártir, de Zinacantán, cercano a San Cristóbal de las Casas, uno de los escenarios del levantamiento armado indígena zapatista ocurrido en enero de 1994.

Aunque Garzón y Delgado ya se habían desposado previamente en diciembre de 2023 en Madrid, la pareja decidió repetir sus votos en una comunidad indígena mexicana.

Garzón ganó trascendencia mundial al llevar adelante entre 1988 y 2012 el juicio al dictador chileno Augusto Pinochet, cuyo arresto ordenó en 1998 cuando era juez de la Audiencia Nacional de España, y por conducir causas contra ETA y responsables de notorios escándalos de corrupción.

Dolores Delgado fungió como fiscal general del Estado (2020-2022), tras ser ministra de Justicia (2018-2020) en la administración del jefe de gobierno español Pedro Sánchez.

En 2002, el subcomandante Marcos, el principal dirigente zapatista, calificó de "fascista" a Garzón, cuando ordenó la suspensión por tres años de las actividades de Batasuna, partido político vasco vinculado con el grupo terrorista vasco ETA, y el entonces juez lo calificó de "barco a la deriva" y lo retó a debatir de terrorismo "sin máscaras ni disfraces". (ANSA)