México: Blinda con EEUU la frontera contra drones de cárteles narcos

La noticia, reportada por medios locales, surgió tras la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, un mecanismo bilateral de alto nivel responsable de implementar la estrategia compartida de ambos países.

El pacto marca un avance sustancial en la cooperación: Washington y la Ciudad de México integrarán sus plataformas de inteligencia para monitorear el espacio aéreo en tiempo real.

El objetivo es prevenir ataques contra las fuerzas del orden e interrumpir las flotas de drones comerciales cargados con explosivos de organizaciones criminales.

Además de la defensa aérea, el acuerdo revitaliza la lucha contra el tráfico de fentanilo —declarado recientemente "arma de destrucción masiva" por el gobierno estadounidense—, fortalece las investigaciones conjuntas sobre el robo de combustible y promueve la cooperación en materia de extradición y decomiso de activos. (ANSA).