México: Brasil representa intereses de México en Perú

Esta decisión se produce después de que México otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra en la administración del presidente Pedro Castillo, quien fue acusado de intentar un "autogolpe" de Estado en diciembre de 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló que "a solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano".

Esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluyendo la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

A pesar de la ruptura, México decidió no reconocer a la ex presidenta Dina Boluarte ni a su sucesor, José Jerí.

Sin embargo, mantiene relaciones comerciales y consulares con Perú en el marco del Acuerdo de Integración Comercial vigente desde 2012, con un comercio bilateral que supera los US$1.700 millones de dólares anuales, abarcando productos clave como minería, automóviles, alimentos y tecnología. (ANSA)