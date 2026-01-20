México: brotes de sarampión se extienden a todo el país

"Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, Estados Unidos también y solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos dos meses para tratar de controlar el brote", indicó el funcionario.

Los estados con mayor número de casos confirmados son Jalisco (occidente) y Chiapas (sureste), mientras que Michoacán y Guerrero (sur) también registran el mayor número de contagios.

El ministro dijo que el nivel de contagio del sarampión actualmente en México es similar que alcanzó en algún momento el Covid-19 durante la pasada pandemia.

"La meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión", dijo haciendo notar que inclusive esta enfermedad es más infecciosa que el Covid.

"En el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas y además el virus permanece por dos horas en el lugar", alertó.

El funcionario dijo que México cuenta con "disponibilidad suficiente de vacunas", que estimó en unas 23,5 millones, "para atender la estrategia de control durante los próximos dos años".

(ANSA).