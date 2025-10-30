México busca reunión con EE.UU. tras ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

El gobierno de México dijo este jueves que busca reunirse con autoridades estadounidenses tras el último ataque de Washington contra una embarcación en el Pacífico, presuntamente cargada de drogas, que dejó cuatro muertos.

El ejército estadounidense atacó el miércoles una lancha en aguas del Pacífico, que según afirma, traficaba drogas. El lunes, un ataque similar dejó un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, que la Marina mexicana todavía busca a unos 830 km del puerto mexicano de Acapulco.

"El día de hoy se reúne la Marina con una contraparte de la Guardia Costera (estadounidense); se está buscando una reunión con el Comando Sur y también con el Departamento de Estado", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria afirmó que su gobierno aspira a que se mantenga el esquema existente entre ambos países cuando se encuentra una presunta embarcación cargada de droga en aguas internacionales.

Bajo ese protocolo, las autoridades estadounidenses y mexicanas se ponen de acuerdo y se detiene a los presuntos delincuentes.

"Seguimos insistiendo en esto, no nos han dado mayor información", añadió.

Estados Unidos comenzó a realizar estos ataques -que expertos califican de ilegales en el marco del derecho internacional- a inicios de septiembre, y ha destruido al menos 14 lanchas en el Caribe y en el Pacífico con un balance de 62 muertos.

