México: Cadáveres hallados son de estudiantes desaparecidos

Por ahora, los forenses lograron confirmar que dos de los cuerpos corresponden a los desaparecidos, que eran estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco y falta por saberse la identidad del tercero.

Los identificados son Irving Antonio Cebrero y Víctor Mendoza García, pero se presume que el tercero corresponde a Raymundo Ramos Soto, cuya desaparición indignó a los habitantes del popular centro veraniego y que reaccionaron conmocionados tras el hallazgo de los cadáveres, que se encontraban en bolsas negras de plástico.

Los restos estaban en estado de descomposición y mostraban huellas de tortura, según reveló la fiscalía local.

Los tres estudiantes fueron vistos por última vez la tarde del pasado día 20 en la playa Mimosa, cerca del poblado Pie de la Cuesta, al oeste de Acapulco.

Fuentes de la Fiscalía refirieron que tres personas que estarían relacionadas con la desaparición de los estudiantes fueron detenidas en el poblado de San Isidro, vecina a Pie de la Cuesta.

Conductores de vehículos de transporte público bloquearon la ruta que une a Acapulco con el vecino puerto de Zihuatanejo para impedir el traslado de los detenidos por la policía. (ANSA).