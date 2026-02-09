México califica de "muy injusto" que EE. UU. sancione por enviar petróleo a Cuba

Es "muy injusto" que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras anunciar que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

"No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto", dijo en rueda de prensa la mandataria izquierdista, cuyo gobierno negocia con Washington la forma de apoyar con hidrocarburos a La Habana sin sufrir represalia de su principal socio comercial.

El domingo se informó en Cuba que el suministro de combustible para aviones quedará suspendido por un mes a partir de este lunes a la medianoche.