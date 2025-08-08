México: Cancelan visa EEUU a alcalde tras breve detención

Según fuentes no oficiales citadas por la prensa local, el funcionario trató de cruzar hacia el país vecino el pasado martes pero le fue impedido el paso por guardiafronteras, sin que el gobierno estadounidense informara las razones.

A finales de junio el intendente elogió la política migratoria del presidente Donald Trump en declaraciones recientes a una cadena de noticias de Estados Unidos, al señalar que lo que hace es "estar limpiando la casa bajo nuevas reglas".

El propio edil confirmó su retención y el retiro de su visado en un video difundido a través de las redes sociales y dijo que ante ello mantiene "la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido.

Por eso sigo aquí".

Gim dijo que el tiempo le "dará la razón" pues "no se trata de una cacería, ni de un escándalo" sino de "un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto".

Se trata del segundo alcalde de Sonora, perteneciente al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda), al que le retiran la visa de Estados Unidos, pues antes sufrió la misma suerte el edil de Puerto Peñasco, Eduardo Castro, a fines de junio, cuando buscaba entrar al país vecino con su familia. (ANSA).