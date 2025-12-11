México.- Carlos Rivera regresará a Andalucía en 2026 con cita en Almería, Marbella y Cádiz

SEVILLA, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El cantante Carlos Rivera volverá a Andalucía en verano de 2026 con tres conciertos incluidos en su nueva gira '¡Vida México! Tour', que lo llevará a Almería, Marbella y Cádiz, estas dos últimas paradas en el marco de festivales de referencia internacional que se celebran en la región. Tal y como ha señalado su promotora Live Nation, las actuaciones andaluzas tendrán lugar el 18 de julio en la Plaza de Toros de Almería, el 22 de julio en el Starlite de Marbella y el 24 de julio en el Concert Music Festival de Cádiz, última fecha confirmada en el país.

Así, esta gira arrancará en el Navarra Arena de Pamplona el 21 de junio y continuará el 26 de junio en la Plaza de Toros de Castellón; el 27 del mismo mes en la Plaza de Toros de Valencia; el 5 de julio en el Arena Miribilla de Bilbao y el 10 de julio en el Coliseum de A Coruña. Seguidamente, el cantante actuará durante el mes de julio en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares el 11, en el Sant Jordi Club de Barcelona el 12, en la Plaza de Toros de Murcia el día 17, y los días 18, 22 y 24 en Almería, Marbella y Cádiz, respectivamente.

Tras celebrar sus 20 años de carrera con tres conciertos especiales en Canarias y Madrid a principios de 2025, el artista mexicano afronta una nueva etapa marcada por su creciente vínculo con España. Su éxito 'Mal escrito' junto a Malú, se ha consolidado este año como uno de los temas más escuchados en las principales emisoras de radio nacionales, y en su álbum '¿Qué significa el amor?' también ha colaborado con la española Mafalda Cardenal.

Además, Rivera ha publicado su nuevo EP, 'Vida...', el pasado 30 de octubre y, poco después, participó en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde rindió homenaje a Raphael, premiado con el Latin Grammy honorífico, "reforzando nuevamente su admiración por la música española".

En este marco, el artista regresará a España el 21 de junio para inaugurar la gira en el Navarra Arena de Pamplona. Durante un mes recorrerá once ciudades españolas -- a las que se le añadirán más fechas próximamente -- con un espectáculo que replica el show completo que presentará en mayo en la Monumental de México.

En esta ocasión, la gira estará marcada por su paso por plazas de toros y grandes recintos del país, además de festivales como Starlite y el Concert Music Festival. Las entradas para todas las fechas estarán disponibles a partir del próximo martes 16 de diciembre.