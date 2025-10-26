México.- Carlos Sainz: "Ha pasado de todo, un desastre"

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que el Gran Premio de México fue "un desastre" desde la primera curva, donde dañó su monoplaza y se quedó sin opciones a pesar de tener buen ritmo, recordando además la sanción que trajo de Austin y que le hizo meterse en problemas por salir atrás.

"Ha pasado de todo, un desastre porque no hemos salido mal pero ha habido una melé en la curva uno. Nos hemos tocado entre todos, ha dañado mi llanta delantera izquierda. Luego se me han roto los sensores del límite de velocidad para la entrada al 'pit-lane', sanciones cada vez que entraba. Se nos ha ido la carrera", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño señaló además la sanción de cinco puestos, que calificó en la previa de "desproporcionada", que trajo de Austin como lastre, ya que saliendo duodécimo hay más posibilidades de meterse en problemas en la salida.

"Hoy tenía buen ritmo. Al final la penalización de ayer, la curva uno, nos ha causado el resto de problemas", afirmó tras abandonar en la penúltima vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Hay que seguir en la buena línea con el coche, si hubiese salido más adelante este problema no nos hubiese tocado. La penalización de Austin es lo que nos ha costado aquí el fin de semana", añadió.