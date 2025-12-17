México.- Casa de Colón (Gran Canaria) celebra la próxima semana talleres infantiles para recrear los famosos alebrijes mexicanos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 dic. 2025 (Europa Press) -

La Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, organizará la próxima semana los talleres infantiles 'Navidad en el museo 2025', que se centrarán en la elaboración de las emblemáticas figuras del arte popular mexicano conocidas como alebrijes.

Se trata de una propuesta creativa está dirigida a niños de entre 6 y 12 años que celebrará estos lunes, 22 diciembre, y martes 23 en horario de 10.00 a 13.00 horas, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria.

La iniciativa invita a descubrir y recrear estas figurillas populares mexicanas caracterizadas por su colorido y fantasía. Durante los talleres, los participantes conocerán el origen y significado de los alebrijes, criaturas imaginarias elaboradas tradicionalmente en papel maché o madera tallada.

A partir de esta referencia cultural, los menores podrán diseñar y construir sus propias creaciones con materiales reciclados, fomentando la creatividad, la imaginación y el respeto por el medio ambiente.

Por su parte, la actividad propone una experiencia lúdica y educativa que combina tradición, arte y sostenibilidad. Los alebrijes creados podrán utilizarse como elementos decorativos navideños, ya sea para el árbol, el belén o como centros de mesa, acercando a los más pequeños a otras culturas a través de la expresión artística.