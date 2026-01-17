México: centennials los trabajadores con más fatiga laboral

El informe Global Workforce Hopes and Fears Survey, realizado por la firma de auditoría, impuestos y consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC), señala que los trabajadores más jóvenes reportan en mayor medida "emociones negativas en su entorno laboral".

Según el estudio, 53% de los Centennials (de 18 a 28 años), llamados también "Generación Z", afirman que experimentan el doble de fatiga en su trabajo en relación con la llamada "Generación X" (los nacidos entre 1965 y 1980).

Además, 29% de los operarios más jóvenes dice sentir "sobrecarga", cuando en los segmentos de mayor edad solo opina lo mismo el 18%.

La Generación Z es de igual modo 2,2 veces más propensa a mostrarse enojada en el trabajo y experimenta tres veces más "aburrimiento" con lo que hace en comparación con la Generación X.

Lo positivo del reporte es que "la mayoría de las generaciones indicó sentirse satisfecha (82%), inspirada (79%) y emocionada (73%) con su trabajo", pero los Centennials dijeron sufrir "agotamiento frecuente, en comparación con las otras generaciones".

La compañía británica que elaboró el sondeo concluyó que "estos datos evidencian la importancia de desarrollar programas integrales de bienestar y movilidad interna del talento, especialmente de los jóvenes, complementados con revisiones de la compensación y cargas de trabajo".

Estas acciones "pueden contribuir a mitigar el agotamiento y reducir el estancamiento", afirmó, pero señaló que "las emociones negativas centradas en los más jóvenes no es un fenómeno exclusivo de México".

Por ejemplo, el último informe Estado del lugar de trabajo global 2025 de la firma Gallup evidencia que en Latinoamérica, a menor edad aumenta el universo de trabajadores que "experimenta ira y estrés diario".

"Los trabajadores más jóvenes, nacidos entre 1981 y 2010, muestran una actitud mucho más crítica hacia los ambientes laborales tóxicos y priorizan el equilibrio emocional y la calidad de vida sobre la estabilidad o la antigüedad en un empleo", añadió.

La firma de capital humano Adecco, en otro estudio denominado "La Crisis Silenciosa: Salud Mental Laboral en México", asegura que para los Centennials "el bienestar mental es un derecho y una prioridad".

Las expectativas en torno al bienestar han provocado un "aumento en la rotación de personal en sectores como tecnología, marketing digital y call centers, donde la demanda de talento joven es alta, pero la tolerancia al estrés y la falta de reconocimiento es baja", agregó.

Sobre el uso de la inteligencia artificial, el estudio de PwC reveló que al 52% de la llamada Generación Z su uso le genera "curiosidad" y un 47% experimenta "emoción", pero 21% experimenta "preocupación y confusión al incorporar esta tecnología en sus actividades laborales". (ANSA).