México cerrará su preparación para el Mundial con partidos ante Ghana, Australia y Serbia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La selección de México culminará su preparación para el Mundial 2026 con partidos ante Ghana, Australia y Serbia, informaron el martes los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ghana el 22 de mayo en una ciudad mexicana por designarse y ocho días después se medirá con Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, antes de chocar con Serbia el 4 de junio en un escenario mexicano por definir.

Toluca y Puebla se perfilan como las sedes de los encuentros en México, ya el estadio Azteca de la capital será controlado por la FIFA desde los primeros días de mayo.

México inicia su participación en el Mundial el 11 de junio, midiéndose contra Sudáfrica en la inauguración del torneo.

“Son los rivales idóneos para ayudar en la preparación de la selección rumbo a su participación en la Copa del Mundo”, dijo Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

Antes de esos encuentros, los mexicanos chocarán contra Islandia el 25 de febrero, en Querétaro, México y después tienen programados encuentros ante Portugal en la Ciudad de México el 28 de marzo y ante Bélgica el 31 de marzo, en Chicago.

El encuentro ante los portugueses marcará la reinauguración del estadio Azteca, cerrado desde mayo del 2024 y que de acuerdo a Sisniega estará listo para ese encuentro.

“Nos indican que si va a estar listo el estadio, que la cancha va a estar en buen estado, que la tribuna y los espacios para el partido estarán listos”, dijo Sisniega. “No hay plan B, jugaremos el 28 de marzo como está programado y no hay otro escenario contemplado”.

Los partidos ante Ghana y Australia serán fuera de fecha FIFA y el “Vasco” Aguirre solo podrá contar con jugadores de la liga local. Ante Serbia ya estará completa la nómina con elementos que militan en otras ligas.

“Para el del 30 de mayo (Australia), esperamos tener a la mayor parte de los integrantes de la selección para definir los jugadores que iniciarán en la Copa del Mundo”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales.

De acuerdo con el plan aprobado a principios de año por los dueños de los equipos, los jugadores de la liga local comenzarán la concentración en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la capital el 6 de mayo.

