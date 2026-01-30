México cierra 2025 con déficit fiscal del 4,3% del PIB, en línea con último estimado: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - El déficit fiscal de México cerró el último trimestre del 2025 en un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), en línea con el último estimado por ese despacho, informó el viernes la Secretaría de Hacienda.

Inicialmente, el Gobierno había previsto un déficit fiscal del 3,9% del PIB para el año pasado, sin embargo fue ajustando la meta hacia arriba. En 2024, cerró en un 5,8%, según las cifras divulgadas por Hacienda en su informe trimestral sobre finanzas públicas.

La deuda amplia, dijo, se ubicó en un 52,6% del PIB al cierre del 2025 contra 52% al cierre del año previo.

Hacienda informó que la deuda presupuestal de la petrolera estatal Pemex se redujo en US$10.200 millones al cierre del 2025. La empresa hizo varias operaciones de manejo de pasivos para reducirla desde unos US$100.000 millones. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera)