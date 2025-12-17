México: Citi concreta la venta del 25% de sus activos

Con este acto, Citi proclamó la conclusión exitosa de la venta de la operación por US$2.300 millones, iniciada en septiembre pasado, cuando comenzó el proceso y culminó luego que las autoridades financieras y de competencia económica otorgaron las autorizaciones correspondientes.

En un comunicado, el coloso estadounidense señaló que "cumplió con todas las condiciones de cierre" de la entidad y que "la transacción cumple con su prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y colocar a la institución en manos de "uno de los inversionistas más exitosos de México".

Al tiempo, la presidenta del Consejo y directora general de Citi, Jane Fraser, reafirmó su "apuesta por el negocio institucional en el país".

El final del acuerdo permite a la firma redoblar su compromiso de seguir "invirtiendo en plataformas, talento y relaciones" para consolidar su posición de liderazgo y generar un crecimiento sostenido para sus clientes y accionistas en México.

Por su parte, Fernando Chico Pardo, ex socio de Carlos Slim, el hombre más rico del país, en el banco local Inbursa, propiedad de este último, dijo que el cierre de esta transacción "marca el inicio de mi trayectoria como el mayor accionista individual privado de Banamex". (ANSA).