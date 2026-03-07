México: ciudades se vuelven cada vez más caras

El resultado es que los alquileres se han disparado entre 40% y 70% en el último lustro, con rentas que oscilan entre 12.000 y 24.000 pesos (US$600 y US$1.200) mensuales, que si bien no se comparan con las vigentes en ciudades europeas como París o Roma o estadounidense como New York son muy altas para los estándares locales.

Además, en viviendas más grandes los precios pueden alcanzar, según testimonios de la prensa, hasta más de US$3.500, lo que pretende frenarse mediante una reciente reforma legal que pone control a los alquileres, pero a juicio de expertos podría ser eludida fácilmente y no resolver en definitiva el problema.

La jefa de gobierno de la capital Clara Brugada decretó en julio de 2025 medidas para regular el aumento de rentas y frenar la gentrificación, que buscan proteger el derecho a la vivienda frente a los altos costos de alquiler que provocan el desplazamiento de residentes tradicionales estableciendo un límite al aumento de rentas no superior a la inflación.

Sin embargo, esto no impide a los propietarios de inmuebles cancelar los contratos cada año y establecer nuevos precios a los alquileres.

La medida, avalada en febrero pasado por la Suprema Corte, ocurrió después de que los precios de las rentas y de los comercios se elevaron en forma exagerada en zonas gentrificadas en los últimos años generando enojo de residentes, al grado que en fachadas de edificios empezaron a aparecer graffitis con la leyenda "Gringos, go home".

El término, con tintes racistas, es usado en México para referirse a los ciudadanos estadounidenses desde la primera de las 3 invasiones de Estados Unidos a México en 1847.

En julio pasado se realizó una marcha "antigentrificación" en las calles de la capital que culminó con vidrios rotos de comercios de la popular cadena estadounidense de cafeterías "Starbucks", insultos a turistas extranjeros y disturbios menores que no tuvieron mayores consecuencias.

Además de encarecer los paquetes turísticos para los extranjeros, este fenómeno también está expulsando a los habitantes con mayor antigüedad de sus vecindarios más entrañables en barrios de moda como La Condesa y La Roma, en Ciudad de México, para enviarlos hacia la periferia.

La popular plataforma especializada Inmuebles24 señaló que el fenómeno se está resintiendo sobre todo en las tres más grandes metrópolis del país, como la capital, la occidental ciudad de Guadalajara y la norteña de Monterrey, que casualmente serán sedes del Mundial de Fútbol que inicia el 11 de junio próximo.

En el caso de la capital, el "aburguesamiento" de barrios otrora tranquilos y accesibles se debe al nomadismo digital, pero en el de Monterrey, por ejemplo, a la relocalización, pues muchas empresas quieren situarse ahí por su cercanía con Estados Unidos.

Mauricio Domínguez, director de Data Market en la firma inmobiliaria Tasvalúo, señala que: "El interés de vivir" en las grandes ciudades mexicanas "radica no sólo en extranjeros o en directivos de empresas, sino en todo tipo de personas, debido a su conectividad y oferta cultural". (ANSA).