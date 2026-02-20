LA NACION

México coloca 35.000 millones de pesos en bonos sostenibles en primera subasta simultánea de 2026

México coloca 35.000 millones de pesos en bonos sostenibles en primera subasta simultánea de 2026
México coloca 35.000 millones de pesos en bonos sostenibles en primera subasta simultánea de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - México colocó 35.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en instrumentos de deuda sostenible Bondes G y Bono S en su primera operación simultánea del año, informó la Secretaría de Hacienda.

La transacción se ejecutó mediante el mecanismo de "vasos comunicantes" y combinó la oferta de Bondes G, que son instrumentos a tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México (central), con plazos de tres, cuatro y seis años, junto con un Bono S a tasa fija con vencimiento a 10 años, dijo Hacienda en un comunicado la noche del jueves.

La emisión registró una demanda total de 82.257 millones de pesos, equivalente a 2,35 veces el monto colocado, con participación de inversionistas locales y extranjeros.

El Bono S a 10 años se colocó con una tasa de rendimiento del 8,86% por un monto de 3.550 millones de pesos. El grueso de la colocación (31.450 millones de pesos) se asignó a los Bondes G; el plazo a seis años pagó una sobretasa del 0,2074%, el de cuatro años 0,1844% y el de tres años 0,1579%.

La emisión contribuye a la estrategia oficial de movilización de financiamiento sostenible y consolida las curvas de rendimiento locales, sirviendo de referencia fundamental para futuras emisiones temáticas destinadas a proyectos sociales y ambientales, según la Secretaría.

(1 dólar = 17,2133 pesos mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández)

Reuters
Conforme a
The Trust Project