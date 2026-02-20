México coloca 35.000 millones de pesos en bonos sostenibles en primera subasta simultánea de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - México colocó 35.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en instrumentos de deuda sostenible Bondes G y Bono S en su primera operación simultánea del año, informó la Secretaría de Hacienda.

La transacción se ejecutó mediante el mecanismo de "vasos comunicantes" y combinó la oferta de Bondes G, que son instrumentos a tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México (central), con plazos de tres, cuatro y seis años, junto con un Bono S a tasa fija con vencimiento a 10 años, dijo Hacienda en un comunicado la noche del jueves.

La emisión registró una demanda total de 82.257 millones de pesos, equivalente a 2,35 veces el monto colocado, con participación de inversionistas locales y extranjeros.

El Bono S a 10 años se colocó con una tasa de rendimiento del 8,86% por un monto de 3.550 millones de pesos. El grueso de la colocación (31.450 millones de pesos) se asignó a los Bondes G; el plazo a seis años pagó una sobretasa del 0,2074%, el de cuatro años 0,1844% y el de tres años 0,1579%.

La emisión contribuye a la estrategia oficial de movilización de financiamiento sostenible y consolida las curvas de rendimiento locales, sirviendo de referencia fundamental para futuras emisiones temáticas destinadas a proyectos sociales y ambientales, según la Secretaría.

(1 dólar = 17,2133 pesos mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández)