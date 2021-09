México comenzará a devolver a haitianos en los próximos días

Ciudad de méxico (ap) — méxico comenzará a devolver a migrantes haitianos a su país en los próximos días después de que miles se aglomeraran en la frontera del estado de coahuila y crearan un campamento del lado estadounidense del río bravo.

Según informó a The Associated Press una autoridad federal que pidió el anonimato por no poder hablar públicamente sobre el tema, los vuelos partirán desde Monterrey, una importante ciudad del noreste de México, y desde Tapachula, en la frontera con Guatemala y donde se acumulan desde hace meses miles de haitianos. En Monterrey hay un nodo carretero que conecta con los principales cruces del este de la frontera con Texas.

Estados Unidos ya había anunciado el inicio en breve de los vuelos de repatriación diarios a Haití dada la crítica situación que se generó entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Rio, Texas, y el domingo cerró su frontera en ese punto mientras miles de migrantes permanecen acampados bajo el puente fronterizo. El viernes, el jefe policial del condado Val Verde, Frank Joe Martinez, calculó que la multitud era de 13.700 personas.

La frecuencia de las devoluciones desde México, que casi había paralizado el retorno de haitianos —sólo repatrió a 85 de enero a julio de este año_, dependerá de la agilidad con que los diplomáticos de Haití puedan certificar la ciudadanía de esas personas, agregó la autoridad federal.

Mientras tanto, decenas de ciudadanos de Haití, un país cuyos problemas siguen acumulándose —los más recientes son la inestabilidad política generada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y un terremoto_, siguen intentando llegar a la frontera norte de México, generalmente en pequeños grupos y en autobuses de pasajeros.

Algunos cuentan con visas humanitarias para poder moverse legalmente por territorio mexicano y las aprovechan para trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos. Otros sólo tienen documentos que acreditan que pidieron refugio y, en esos casos, sólo pueden circular legalmente dentro del estado donde hicieron esa solicitud (que generalmente es en el sur del país). Solamente llevan sus pasaportes.

La llegada de haitianos a México y su desplazamiento hacia el norte no ha parado en todo el año, pero su flujo creció en las últimas semanas después de que miles protagonizaran protestas en Tapachula, hartos por la lentitud en la resolución de sus trámites migratorios.

En total casi 19.000 haitianos han solicitado refugio en México en lo que va del año, una cifra que supera con creces los menos de 6.000 anuales que hicieron peticiones similares en 2019 y en 2020.

Hace unas semanas, algunos intentaron salir caminando en grupos desde la frontera sur, pero fueron interceptados y detenidos por las fuerzas de seguridad federales.