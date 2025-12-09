México confía en lograr acuerdo con Trump en disputa por el agua
La presidenta de México dijo este martes que confía en lograr un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con aranceles a su vecino si no le suministra más agua en...
La presidenta de México dijo este martes que confía en lograr un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con aranceles a su vecino si no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución.
Trump acusó a México de violar un tratado de 1944, según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. El mandatario llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos.
"Estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y beneficio de México", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde anunció que habrá una reunión este martes con autoridades estadounidenses sobre el tema.
