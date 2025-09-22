México confirma un caso de gusano barrenador del ganado en Nuevo León, según EE.UU.
22 sep (Reuters) - El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México confirmó el domingo un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés) en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 113 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
"El USDA está analizando toda la información nueva relacionada con el caso reciente en Nuevo León y estudiará todas las opciones para liberar moscas estériles en esta región según sea necesario", afirmó el USDA. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
