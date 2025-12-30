México: Confiscan colección de motos de carrera

En total, se trata de un lote de 50 motocicletas de carrera, entre las cuales algunas que pilotearon los italianos Andrea Dovizioso, Loris Capirosi y Andrea Iannone, por un valor estimado en 34 millones de euros que pertenecían a Ryan James Wedding, el ex atleta olímpico canadiense de snowboard y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que confirmó la noticia en su cuenta oficial en la red social X desde su sede en Los Ángeles.

Wedding está acusado de dirigir un cartel de la droga y de haber orquestado el asesinato de un testigo federal, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, explicaron las fuentes al anunciar el secuestro realizado mediante una operación coordinada por las autoridades mexicanas, el FBI, la Policía Montada canadiense y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El FBI recordó que existe una recompensa de US$15 millones (unos 12,7 millones de euros) para quienes aporten información que facilite el arresto de Wedding, acusado también por delitos de tráfico de cocaína, lavado de dinero y asociación ilícita. (ANSA).