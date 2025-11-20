México.- Contemporánea Condeduque acoge el 25 de noviembre el estreno absoluto del monólogo 'El invencible verano de Liliana'

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Contemporánea Condeduque acogerá el martes 25 de noviembre el estreno absoluto del monólogo 'El invencible verano de Liliana', obra de Cristina Rivera Garza que encarnará la actriz mexicana Cecilia Suárez, una de las figuras teatrales más importantes de la escena hispanoamericana.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que la pieza, en cartel hasta el 30 de noviembre, ha sido adaptada por Amaranta Osorio bajo la dirección teatral de Juan Carlos Fisher —bien conocido en los escenarios madrileños por las exitosas Prima Facie y La madre— en colaboración con Rómulo Assereto.

A Liliana Rivera Garza la asesinó su exnovio el 16 de julio de 1990. El asesino huyó y hasta hoy no ha sido atrapado. Liliana sería una más de esas víctimas anónimas de un feminicidio si no fuera por su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza, que, treinta años después de la muerte, encontró las fuerzas suficientes para revisar los archivos y documentos que dejó. Tras un arduo proceso de escritura, restituyó su memoria en 2021 en 'El invencible verano de Liliana', explica el Consistorio.

Traducida a 15 idiomas y galardonada con el Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía 2024, ahora se estrena mundialmente en Madrid en su versión escénica, dentro de la programación de la 43ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

La obra reconstruye el pasado íntimo y público de Liliana Rivera Garza a través de sus propias palabras, sus pensamientos y dudas escritas en anotaciones, frases y diarios recopilados por su hermana. La puesta en escena de 'El invencible verano de Liliana' invitará de este modo al público a recordar, a conmoverse y a no mirar hacia otro lado.

Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana y catedrática en la Universidad de Houston (Estados Unidos), donde imparte el programa de doctorado de Escritura Creativa en español. Con más de diez novelas publicadas, es una de las autoras más influyentes de la literatura hispanoamericana.