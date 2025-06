México, Costa Rica y Canadá llegan con hambre de título a la Copa Oro 2025

Mientras otras selecciones de Concacaf tienen la mira puesta en el Mundial 2026, México, Costa Rica y Canadá le elevan el precio a un eventual título en la Copa Oro, que se jugará en Estados Unidos y Canadá entre el 14 de junio y el 6 de julio.

A un año de la Copa del Mundo de Norteamérica, selecciones de alto perfil en la confederación anfitriona como Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, o Panamá, por Thomas Christiansen, prefieren asumir la Copa Oro como un laboratorio para afinar detalles hacia la cita orbital de 2026.

Pero México, Costa Rica y Canadá desde ya se trazan el objetivo de ganarla y no se conformarán con menos.

Instaurada en 1991, el máximo torneo de selecciones de la Concacaf celebrará su edición 18 principalmente en la costa oeste de Estados Unidos (con un partido en Canadá), país que alberga en simultáneo el Mundial de Clubes de la FIFA.

Los 17 títulos anteriores han sido acaparados por tres selecciones: México (9), Estados Unidos (7) y Canadá (1).

Herrera desafía a Aguirre

De los cuatro grupos, el A es el más atractivo en el papel. México y Costa Rica se enfrentarán en la tercera jornada en un partido que podría definir el liderato.

"Los números y la historia así lo indican: somos candidatos al título. No lo niego ni rehuyo", dijo Javier Aguirre, quien completa 10 meses en su tercera etapa como DT de México, selección defensora del título.

Con apenas cinco meses al frente de Costa Rica, el entrenador mexicano Miguel "El Piojo" Herrera busca hacer historia y poner la Copa Oro en el palmarés de la Sele.

Herrera ya ganó el torneo en 2015 con México, una selección que ahora espera enfrentar para definir "quién pasa a cuartos de final como primero del grupo, y después, ojalá, lo podríamos volver a enfrentar hasta la final".

"Costa Rica vino con la idea de ganar esta Copa Oro", advirtió El Piojo.

El Grupo A se complementa con Surinam, que participará por segunda vez, y con la debutante República Dominicana.

Marsch quiere el oro

El DT estadounidense Jesse Marsch buscará que Canadá gane el Grupo B. Quiere "desafiar a los que dominan Concacaf". "Somos una selección emergente, nos hemos ganado el respeto y no estaremos satisfechos si no ganamos la Copa Oro", reconoció. Marsch, seleccionador de Canadá desde mayo de 2024, no estará en el banco en los dos primeros partidos por una expulsión en la pasada Liga de Naciones de la Concacaf. Este sector se completa con Honduras, subcampeón de la Copa Oro en 1991; El Salvador, que ha llegado seis veces a cuartos de final; y Curazao, que jugará el torneo por tercera ocasión. Christiansen tiene otra prioridad De las 16 selecciones que jugarán esta Copa Oro, Panamá es la que tiene el proceso más consistente desde el nombramiento del danés Thomas Christiansen en julio de 2020. En casi cinco años, el equipo canalero logró dos subcampeonatos, uno en la Copa Oro de 2023 y otro en la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025. "La evolución del fútbol panameño y en concreto la nuestra ha sido buena", presumió Christiansen, aunque se sacó la presión de aspirar al título. "El principal objetivo es la clasificación para el Mundial, pero si de paso podemos tener un buen papel en la Copa Oro, bienvenido sea; sería bonito ganarla, todo un logro", apuntó el danés. Panamá compartirá el Grupo C con Jamaica, subcampeona de Copa Oro en 2015 y 2017; Guatemala, semifinalista en 1996; y Guadalupe, semifinalista en 2007. Pochettino abre el paraguas Estados Unidos, país anfitrión de la copa, se presentará en el torneo con dos dolorosas derrotas a cuestas en su cierre de preparación: 2-1 ante Turquía y 4-0 frente a Suiza. Esos tropiezos han generado más dudas en torno al entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien completa nueve meses de una muy cuestionada gestión como seleccionador del Team USA. "Tal vez podamos ganar la Copa Oro y después tener un buen Mundial", dijo Pochettino tras la goleada ante Suiza. Poch consideró la Copa Oro como "una gran oportunidad de ver jugadores" para 2026, pues se quedó sin elementos valiosos que jugarán el Mundial de Clubes, como Weston McKennie y Timothy Weah con Juventus, y Giovanni Reyna con Borussia Dortmund. "Como anfitriones, la presión está ahí y las expectativas son muy altas", concedió el DT, y abrió el paraguas ante un eventual fracaso: "necesitamos ganar, pero incluso perdiendo debemos sacar muchas cosas positivas". En el Grupo D, Estados Unidos se medirá con Haití, tercer lugar en 2019; Trinidad y Tobago, tercer lugar en 2000; y Arabia Saudita, selección invitada para las ediciones de 2025 y 2027. str/ag