México.- Cox adelanta el periodo de suscripción de acciones emitidas en aumento de capital para canje de Cox Energy

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Cox ha acordado modificar el periodo de suscripción de las acciones que se emitan de acuerdo con el aumento de capital previsto en la operación de canje de acciones con accionistas de su filial mexicana --Cox Energy--, adelantando su finalización al 9 de octubre.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el plazo, que expiraba inicialmente el 25 de diciembre, ha sido modificado dada la operación corporativa en México que el grupo anunció el pasado 31 de julio, que supone la adquisición de los activos de Iberdrola en el país, "así como las potenciales situaciones de arbitraje derivadas de la potencial afectación en los precios de cotización de las operaciones recientemente anunciadas por Cox Energy y la sociedad".

Teniendo en cuenta esta modificación del periodo de suscripción, el consejo de administración del grupo prevé que se realizará una única ejecución parcial adicional a la que se llevó a cabo el pasado 10 de julio. Así, todos aquellos accionistas de Cox Energy que deseen participar en el aumento de capital podrán suscribir las acciones que le correspondan hasta el 9 de octubre.

El pasado 10 de julio, Cox realizó la ejecución parcial de su aumento de capital mediante la creación de 3,311 millones de nuevas acciones ordinarias por un importe efectivo total de 24,17 millones de euros, en el marco de la operación de canje de acciones con accionistas de su filial mexicana Cox Energy.

La operación fue aprobada por la junta general de accionistas del pasado 30 de mayo y tiene como objetivo principal aumentar la liquidez de los títulos de la matriz en el mercado bursátil.

Contempla un aumento de capital con un importe máximo de 923.316 euros mediante la emisión de hasta 9,233 millones de acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Cox Energy.

La ecuación de canje propuesta consiste en una acción de Cox ABG Group por cada cinco acciones de Cox Energy que sean aportadas.

La compañía obtuvo compromisos irrevocables de determinados accionistas de Cox Energy para la aportación de 16,557 millones de acciones de la filial mexicana que representan aproximadamente un 9,2% del capital social de Cox Energy.

Cox ABG Group, el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas presidido por Enrique Riquelme, debutó en la Bolsa española en noviembre de 2024 tras adquirir los activos de la antigua Abengoa.

La filial Cox Energy cotiza tanto en la Bolsa de México (BIVA) como en el BME Growth español y no dejará de cotizar tras esta operación.