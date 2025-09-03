México: Cox Energy prevé invertir US$5139 millones en México durante los próximos cinco años

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Cox Energy espera invertir unos US$6000 millones (5139 millones de euros) en México durante los próximos cinco años después de adquirir la cartera de activos de la filial mexicana de Iberdrola hace un mes por US$4200 millones (unos 3700 millones de euros). La energética pretende aumentar su capacidad de generación a 4000 megavatios (MW) durante este período, según avanzó el presidente de la compañía, Enrique Riquelme, durante un evento virtual desde Nueva York recogido por Bloomberg. Asimismo, Cox ha asegurado que está abierto a recurrir a los mercados de capital locales para continuar su crecimiento.

Iberdrola acordó la venta al grupo Cox de sus negocios en México, una cartera de activos que incluye 15 centrales con 2,6 gigavatios (GW) de potencia, además de su actividad comercial y su cartera de proyectos de generación. Dentro de la operación también se ha incluido la integración de más de 800 profesionales de la filial mexicana de Iberdrola en su plantilla. En ese momento, Cox adelantó un objetivo de inversiones de US$10.700 millones (9366 millones de euros) en el país mexicano durante el período 2025-2030.

Dentro de esta cuantía se incluyen la inversión en la plataforma de Iberdrola México, una segunda en nuevos activos de energía por más de US$4000 millones (3500 millones de euros), en activos concesionales de agua por hasta US$1500 millones (1313 millones de euros) y un polo de desarrollo para el bienestar mexicano.