México: Crecen las disputas por custodia de mascotas

Por Marcos Romero Las disputas por la custodia de las mascotas, principalmente perros y gatos, crecen en México, donde comienza a perfilarse poco a poco un marco jurídico para afrontar conflictos en divorcios, que a veces pueden tornarse en una pesadilla entre quienes pelean por quedarse con sus animales domésticos.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó esta semana una reforma al Código Civil para que "durante el proceso legal de separación se defina la custodia de la mascota considerando la capacidad de la persona de ofrecer un ambiente adecuado y seguro, disponibilidad de tiempo y recursos suficientes".

La enmienda surge en un contexto social en el que 30% de los matrimonios terminan en divorcio, y ante la creciente tendencia de las parejas a no tener hijos y adoptar perros o gatos, ahora llamados popularmente "perrhijos o gathijos".

Las modificaciones legales establecen que el juez podrá asignar "el cuidado compartido de la mascota si considera que es la mejor vía para su bienestar, alimentación y atención veterinaria".

La reforma reconoce a las mascotas como "seres sintientes que desempeñan un papel de protección, apoyo, cariño y cuidado hacia los humanos" por lo cual se debe garantizar su "protección y bienestar" por parte del responsable de la custodia, que debe tener capacidad para proporcionarles un "ambiente adecuado y seguro".

Desde 2023, en el estado de México, el más poblado del país y vecino a la capital, incluyó a las mascotas en la figura de la "mediación" en conflictos entre personas para resolver conflictos sobre pensión alimenticia, convivencias, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, mediante convenios con la misma validez de una sentencia judicial.

El año pasado, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) presentó una iniciativa para abordar el tema pues actualmente las leyes tratan a los animales de compañía como "bienes materiales", lo que genera "conflictos emocionales y legales entre los cónyuges al momento de separarse", según los expertos.

El autor de la propuesta, que todavía no ha sido discutida, el diputado federal Armando Corona, planteó modificar el Código Civil Federal para incluir la figura de "tutela compartida" de mascotas, emulando una figura jurídica similar al régimen de custodia compartida de los hijos.

En México, cuando una pareja se divorcia, la ley considera a las mascotas como bienes patrimoniales, dejando fuera el vínculo emocional entre los animales y sus dueños, pero este vacío legal ahora pretende llenarse después de un amplio debate entre los especialistas, algunos de los cuales argumentan que las mascotas "forman parte integral de la familia".

Tomando como modelo el marco legal en países como España, Francia y Estados Unidos, donde se considera el bienestar de los animales en casos de separación, el proyecto pretende que en los procesos de divorcio, la tutela de las mascotas considere factores como el vínculo emocional con cada cónyuge.

También se busca que tenga un peso importante "la capacidad de los ex cónyuges para proporcionar un ambiente adecuado y seguro, y la estabilidad del hogar" y en caso de desacuerdo un juez de familia decidirá qué es lo mejor para el bienestar del animal.

Además, se considera la "tutela compartida" en la que los ex miembros de la pareja preserven responsabilidades sobre cuidado y alimentación, entre otros factores.

