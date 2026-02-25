México: crecimiento en 2025, el menor en 30 años

De acuerdo con analistas especializados, aunque el país logró sacudirse "los fantasmas" de una recesión técnica que acecharon durante gran parte del año, la actividad económica "mostró signos de desaceleración".

"Este crecimiento inercial deja a México muy por debajo de su capacidad potencial y resalta la vulnerabilidad de la economía ante choques externos y decisiones de política interna", señaló la firma Franklin Templeton.

Ramsé Gutiérrez, asesor en estrategias de inversión de esta consultora, indicó que "si bien se evitó la recesión temida, el crecimiento luce bastante pobre para la economía mexicana".

El sector que fue la tabla de salvación de la economía fue el terciario (servicios) debido a "una confianza del consumidor que alcanzó niveles récord en los últimos tres años", indicó el analista.

Además, las cifras revelan que el gasto de los hogares mostró mayor vigor durante el segundo semestre del año, compensando parcialmente la debilidad de otros sectores.

En contrapartida, sin embargo, el sector secundario (industrial) tuvo una caída del 0,4%, que marcó su séptimo peor año histórico, lo cual se debió a una mezcla de factores que han reducido "el apetito de los inversionistas" como los aranceles, la volatilidad derivada de las medidas del gobierno de Donald Trump y el aplazamiento de proyectos industriales.

México espera crecer este año, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el banco central, entre 1,2% y 1,8% para 2026, apremiado por la necesidad inaplazable de "dar señales claras de estabilidad si quiere alejarse de estancamiento económico", según Gutiérrez.

El cuarto trimestre fue definitivo para evitar que México cayera en la recesión técnica, pues creció 1,8%, por encima del 1,6% de las estimaciones preliminares oficiales.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, expuso que la mejoría del PIB del cuarto trimestre es positiva, ya que hace pensar que, si bien en 2025 "hubo un crecimiento muy débil, ahora sí se nota cierta recuperación hacia el final del año".

"En el último trimestre prácticamente todos los sectores muestran cierta mejoría" como el caso de los servicios, donde el comercio "es lo que sostuvo el crecimiento del año pasado y así se mantuvo en el último trimestre", dijo.

Gabriela Siller, directora de análisis en Banco Base, dijo que el crecimiento en 2025 muestra que "se evitó una recesión, pero confirma que México cayó en una trampa de estancamiento económico debido al debilitamiento institucional, mayor informalidad, menor productividad y caída de la inversión fija".

"La economía se enfrenta a dificultades derivadas de la débil confianza empresarial y el pico del ciclo crediticio", dijo Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs (ANSA).