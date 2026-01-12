México: crecimiento por debajo del promedio en este siglo

Después de que México tuvo una expansión anual de 3,1% en 2023 y logró un crecimiento de 1,4% en 2024, en 2025 podría ser mucho menor, de apenas 0,3% a tasa anual, de acuerdo con la autoridad monetaria.

En un documento que resume una discusión de integrantes de la Junta de Gobierno de la institución autónoma del Estado, uno de ellos indicó que "el desempeño de la actividad económica" en el año recién concluido "se ubicará visiblemente por debajo del crecimiento anual de 1,8% en promedio entre 2000 y 2019".

En suma, el crecimiento del año anterior es "prácticamente" nulo, en opinión de otro de los integrantes de la Junta que no fue identificado.

Aunque el período de julio a septiembre de 2025 el consumo privado siguió expandiéndose, registró "una pérdida de dinamismo", en tanto que la Inversión Fija Bruta también siguió descendiendo, se dijo durante la reunión, de acuerdo con el sumario publicado por el Banxico.

Además, el gasto en construcción "acentuó su tendencia negativa al tiempo que el rubro de inversión en maquinaria y equipo siguió sin mostrar señales claras de recuperación", expuso.

La reducción tanto de la inversión privada como la pública fue otra de las novedades de la economía durante el año recién concluido.

Para 2026, se prevé que México crezca 1,3%, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, pero el ministerio de Hacienda (finanzas) pronosticó un repunte de la economía que oscilará entre 1,8 y 2,8%, mientras el Banco Mundial vaticinó un aumento del Producto Interno Bruto de 1,4%.

La calificadora Standard and Poor 's advirtió que un alto déficit y deuda, así como mayores apoyos a las empresas gubernamentales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad podrían provocar "una reducción en la nota crediticia de México" para este año, actualmente ubicada en "BBB" (perspectiva estable).

El déficit fiscal alcanzó casi el 6% del Producto Interno Bruto al iniciar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del 2024, pero se ha propuesto reducirlo a la mitad, lo cual algunos expertos consideran una "hazaña difícil de lograr".

"Si no se logra reducir y contener oportunamente los déficits fiscales, la carga de la deuda pública general y la carga de intereses podrían ser mayores que las esperadas", indicó Standard an Poor's.

"Finanzas públicas más débiles, combinadas con el riesgo de un mayor apoyo extraordinario a las empresas estatales" podrían "derivar en una baja de la calificación", dijo la agencia.

En un documento dirigido a inversionistas, la calificadora dijo que prevé que la economía de México se expanda poco más de 1% en 2026 después de un crecimiento menor en 2025, pero expuso que de todos modos se trata de "una tasa de crecimiento comparativamente baja que refleja debilidad estructural".

