México: critican a la firma canadiense por no pagar el rescate de los mineros
Compañía señala que mantiene política de "cero tolerancia"
En su defensa, la compañía que posee una explotación en la localidad de Concordia, dijo que mantiene una política de "cero tolerancia ante el soborno y la extorsión".
"Vizsla opera en cumplimiento de las leyes aplicables en México y Canadá. Mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o no ética", señaló la empresa.
Al mismo tiempo, expresó su voluntad de cooperar "plenamente con las autoridades mexicanas mientras continúa la investigación y que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con estos hechos".
"La compañía se encuentra en contacto directo con las familias afectadas y está proporcionando apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento", afirmó.
En un comunicado, expuso que representantes de la firma continuarán trabajando de cerca con las familias para atender sus necesidades y está brindando a sus equipos en México y Canadá "acceso a apoyo psicológico y esquemas de trabajo flexibles".
Las autoridades federales y de Sinaloa mantienen una operación de búsqueda de los mineros, en el marco de un caso que ha conmocionado al país. (ANSA).