México: Cuestionan insuficiente vacunación contra influenza

El especialista señaló que 29% de la población objetivo no podrá alcanzar el antídoto contra la influenza y 78,2% contra el Covid, lo que afectará a la población vulnerable, lo que a su juicio resulta "preocupante porque a principios del próximo año se prevé un incremento importante de infecciones en las vías respiratorias".

Roldán dijo que "ya lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos", donde "empiezan a repuntar los casos de Covid, que sigue siendo una enfermedad que puede ser muy grave en personas con infecciones recurrentes y con morbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y adultos mayores".

El experto lanzó un llamado al gobierno para otorgar "mayor financiamiento para la cobertura de vacunas" a fin de inmunizar a la población y dijo que hay una "falla" también en la cobertura de vacunación en menores de edad y ante los brotes de sarampión y tosferina".

Hizo notar que cuatro de cada 10 casos en todo el continente americano de sarampión son de México, donde se registran en total unas 6.000 personas afectadas, desde que se registró el primer contagio en febrero pasado y cuestionó "la omisión e indolencia de las autoridades responsables". (ANSA).