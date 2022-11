México debe romper sequía goleadora ante arabia saudita para soñar con octavos

Por Shady Amir

RAYÁN, Qatar, 28 nov (Reuters) - México deberá superar sus problemas ofensivos y romper la sequía de goles para mantener las opciones de clasificar a octavos de final en el Grupo C del Mundial, cuando enfrente a una Arabia Saudita que llega entusiasmada tras su sorprendente victoria ante Argentina en el debut.

Aunque Argentina, México y Polonia eran los favoritos para superar el Grupo C del Mundial por delante de Arabia Saudita, el resultado frente a la "albiceleste" dejó a los saudíes con opciones de avanzar de ronda de cara a su partido del miércoles contra el "Tri".

Pero las cosas no serán fáciles para el equipo Herve Renard, ya que México también tiene posibilidades de llegar a los octavos de final por octava vez consecutiva.

México necesita vencer a Arabia Saudita por al menos tres goles de diferencia, y que Polonia derrote a Argentina.

En tanto si Arabia Saudita quiere pasar de ronda, tendrá que ganarle a México y se meterá en octavos de final independientemente del resultado del partido entre Polonia y Argentina.

Si los campeones de la Copa América vencen a los polacos y México a Arabia Saudita, el clasificado entre el "Tri" y el elenco europeo se definirá por diferencia de gol.

En tanto, si polacos y argentinos empatan y el "Tri" gana, la clasificación entre los dos equipos americanos se definirá por diferencia de gol.

México nunca ha perdido contra Arabia Saudita en los cinco partidos anteriores, y ganó dos veces con resultados de 5-0 y 5-1 en la Copa FIFA Confederaciones.

Sin embargo, los mexicanos tienen problemas en el aspecto ofensivo, ya que el equipo no ha marcado ningún gol en los dos primeros partidos, contra Polonia y Argentina. Y estarán desesperados por que esta no sea la primera vez que no marcan en un Mundial.

"Mientras haya ocasiones, siempre hay que intentarlo", dijo el entrenador de México, Gerardo "Tata" Martino. "Arabia Saudita necesita ganar el partido y marcar goles, y nosotros también".

En sus cinco participaciones anteriores, Arabia Saudita sólo se ha clasificado para los octavos de final en una ocasión, en su debut en el torneo en 1994. En Qatar, Polonia lidera el Grupo C con cuatro unidades, uno más que Argentina y Arabia Saudita, mientras que México tiene un punto.

Arabia Saudita sorprendió al mundo del fútbol cuando derrotó 2-1 a Argentina en su primer partido de la fase de grupos, para luego perder 2-0 ante Polonia en su segundo encuentro.

"Nadie en el mundo pensaba que pudiéramos jugar con este nivel. Sí, en Arabia Saudita conocemos bien a los jugadores, pero son desconocidos para los aficionados de todo el mundo", declaró el entrenador Renard.

"Todavía estamos vivos", agregó en una rueda de prensa tras el partido contra Polonia. (Reporte de Shady Amir; editado en español por Daniela Desantis)

