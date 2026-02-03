México: Debilidad del dólar golpea la economía

Por Marcos Romero.

Según la opinión de analistas y empresarios, las empresas que venden al exterior son las más afectadas porque reduce sus márgenes de ganancias, aunque sea positiva porque reduzca los precios de los insumos importados.

Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), "hay una presión directa en los ingresos medidos en pesos" pues "al facturar mayoritariamente en dólares un peso más fuerte reduce el valor de las ventas, aun cuando los volúmenes exportados se mantengan".

"Esto ha provocado una compresión en los márgenes de las empresas, particularmente en aquellas con una alta proporción de costos locales y ha complicado la planeación financiera, el flujo de efectivo y la toma de decisiones de inversión", sostuvo el dirigente del sector privado.

El dólar ha caído de 18,68 a 17,47 en poco menos de tres meses, pero lo peor es que hay pronósticos de especialistas en el sentido de que podría disminuir hasta el nivel de las 16 unidades si se prolonga la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, afirmó que "el llamado superpeso ayuda a la narrativa política" porque da una impresión de fortaleza de la actividad productiva, "pero no tiene sustento en la economía ni ayuda al país".

"La disminución del tipo de cambio en México beneficia a importadores y a la inflación, pero perjudica a los exportadores, receptores de remesas y al gobierno. De hecho, la disminución del tipo de cambio a los niveles actuales perjudica más a la economía mexicana de lo que podría beneficiarla", indicó la analista.

Siller recordó que el tipo de cambio de la moneda azteca frente a la divisa estadounidense "se encuentra en niveles no vistos" desde julio del 2024, a pesar de que la economía estuvo al borde de una recesión técnica hacia el tercer trimestre del año pasado y en el cuarto sólo la agricultura logró evitar que cayera en esa condición.

En un país con un marcado estancamiento, que a duras penas pudo crecer el año pasado un 0,7%, sumando cuatro años al hilo de desaceleración, y para este 2026 se espera que repunte entre 1,2 y 1,5%, según estimaciones gubrnamentales.

Zelina Fernández, directora de index Nuevo León, dijo que el sector privado mantiene "expectativas cautelosas" por las amenazas de nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el tipo de cambio.

Cendejas hizo notar que muchas compañías han tenido que "reforzar el uso de coberturas cambiarias y ajustar sus impuestos y proyecciones" y empresas que pagan en pesos "ven reducidos sus márgenes cuando cobran en dólares, lo que limita su capacidad para invertir".

Fernando Turner, líder de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, cuestionó la política cambiaria porque "permitir que el mercado fije la paridad con una apreciación artificial genera una competencia desleal". (ANSA).