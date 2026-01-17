México define a sus dos representantes en Serie del Caribe: Tomateros y Charros

Los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco serán los dos equipos que representen a México en la Serie del Caribe 2026, que se jugará del 1 al 7 de febrero en el estadio Panamericano de béisbol, en Zapopan, Jalisco (oeste).

Tomateros y Charros consiguieron sus boletos para la Serie luego de clasificarse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.

En su semifinal, los Tomateros de Culiacán completaron el jueves una barrida de cuatro juegos a cero sobre los Algodoneros de Guasave.

Por su lado, los Charros de Jalisco culminaron su semifinal la madrugada del sábado imponiéndose cuatro juegos por uno a las Águilas de Mexicali; y en la Serie del Caribe 2026 serán anfitriones.

El ganador de la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros y Charros tomará la denominación de "México Rojo" en la Serie del Caribe, y el perdedor será "México Verde".

Originalmente, la Serie del Caribe 2026 se iba a jugar en Caracas, pero debido a la situación política de Venezuela, en diciembre pasado la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció su decisión de trasladar el torneo a Jalisco.

Tras el cambio de sede, Venezuela y Cuba quedaron fuera de la Serie, y el número de participantes se ajustó a cinco: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y México, que tendrá dos novenas.

La Liga Mexicana del Pacífico determinó que sus dos representantes en la Serie sean los dos finalistas de su temporada 2025-2026.

El jueves, la Liga Profesional de Béisbol de Panamá anunció a los Federales de Chiriquí como su representante en la próxima Serie del Caribe.