México demanda a cinco empresas vendedoras armas en arizona, eeuu: cancillería

Ciudad de méxico, 10 oct (reuters) - el gobierno de méxico presentó el lunes una demanda civil contra cinco empresas de armas en arizona, estados unidos, por supuestamente participar en el tráfico de esos productos hacia el país latinoamericano, dijo el asesor jurídico de la cancillería.

La demanda, vista por Reuters, identifica a las compañías Sprague's Sports Inc; SnG Tactical, LLC; Diamondback Shooting Sports, Inc; Lone Prairie, LLC, D/B/A Hub Target Sports; and Ammo A-Z, LLC. (Reporte de Brendan O'Boyle; Traducido por Raúl Cortés Fernández, editado por Adriana Barrera)

Reuters