México denuncia muerte de uno de sus ciudadanos bajo custodia de ICE

El gobierno de México denunció este lunes la muerte de uno de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y pidió una "investigación inmediata y exhaustiva"

El caso se conoce mes y medio después de que otro ciudadano mexicano, identificado como Heber Sanchez, de 34 años, muriera en poder de ICE, en medio de la agresiva política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump

La cancillería no identificó a la nueva víctima ni informó sobre la fecha de su deceso

El consulado en San Bernardino, California, "estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información" al respecto, señaló el organismo en un comunicado

"Se solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido", agregó

Indicó que estableció contacto con la familia del migrante para brindar acompañamiento legal y apoyar con las gestiones para la repatriación de sus restos

El 2025 fue el año más mortal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia