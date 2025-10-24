México deporta a EE.UU. a Zhi Dong, presunto operador de poderosos cárteles de droga

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Autoridades mexicanas dijeron el jueves que fue deportado a Estados Unidos Zhi Dong, quien cuenta con una orden federal de arresto por tráfico de drogas y lavado de dinero en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El detenido, quien previamente fue enviado a México desde Cuba, ha sido señalado como presunto responsable de exportar, transportar y distribuir diversos tipos de droga, incluido el mortal fentanilo, en alianza con poderosos cárteles mexicanos.

Un juez federal otorgó a Dong una medida de prisión domiciliaria, de donde logró escapar; no obstante, fue localizado y detenido en Cuba en julio, junto con otras dos personas.

"El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos", publicó en su cuenta de X el secretario de Seguridad de México, Omar García.

En el mensaje, acompañado de una fotografía, se observaba al detenido de frente, esposado, a un costado de una aeronave y con tres personas que lo mantenían en custodia. (Reporte de Lizbeth Díaz)