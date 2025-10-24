México deporta a EE.UU. a Zhi Dong, presunto operador de poderosos cárteles de droga
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Autoridades mexicanas dijeron el jueves que fue deportado a Estados Unidos Zhi Dong, quien cuenta con una orden federal de arresto por tráfico de drogas y lavado de dinero en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
El detenido, quien previamente fue enviado a México desde Cuba, ha sido señalado como presunto responsable de exportar, transportar y distribuir diversos tipos de droga, incluido el mortal fentanilo, en alianza con poderosos cárteles mexicanos.
Un juez federal otorgó a Dong una medida de prisión domiciliaria, de donde logró escapar; no obstante, fue localizado y detenido en Cuba en julio, junto con otras dos personas.
"El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos", publicó en su cuenta de X el secretario de Seguridad de México, Omar García.
En el mensaje, acompañado de una fotografía, se observaba al detenido de frente, esposado, a un costado de una aeronave y con tres personas que lo mantenían en custodia. (Reporte de Lizbeth Díaz)
Otras noticias de Narcotráfico internacional
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”
- 4
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano