México descarta acuerdo de libre comercio con Brasil pese a intentos
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) - El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que México descarta un acuerdo de libre comercio con Brasil, una idea que ambos países han explorado varias veces en el pasado.
Las dos mayores economías de América Latina han buscado varias veces llevar su relación comercial más allá, pero no lo han conseguido y observadores han señalado que se debe a que más que complementarias, sus economías compiten entre sí.
México y Brasil tienen un acuerdo de complementación económica en autos y recientemente, las autoridades mexicanas dijeron que iniciarían en septiembre auditorías a 14 frigoríficos brasileños para autorizarlos a exportar carne a México. (Reporte de Ana Isabel Martínez; escrito por Adriana Barrera; Editado por Lizbeth Díaz)
