México descarta debilidad generalizada de la economía pese a contracción trimestral

CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - El gobierno de México descartó el jueves que la economía del país esté transitando por un debilitamiento generalizado de su actividad productiva a pesar de la contracción registrada en el tercer trimestre que, consideró, estuvo focalizada en el sector industrial. El Producto Interno Bruto (PIB) mostró un declive trimestral de un 0,3%, después de dos periodos continuos de ligero crecimiento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares del instituto de estadística.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, atribuyó el traspié trimestral del PIB a un débil desempeño en el sector industrial, que cayó un 1,5% en el periodo, debido al impacto de los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos, el principal destino de las manufacturas mexicanas.

"Estamos confiados en que vamos a tener un repunte en la actividad económica", sostuvo, aunque reconoció que los datos estuvieron por debajo de las expectativas oficiales.

Aún así, el Gobierno confirmó su estimación de un crecimiento económico de entre un 0,5% y un 1,5% para este año. En cuanto a la petrolera estatal Pemex, que a inicios de semana reportó una reducción en sus pérdidas del tercer trimestre, Hacienda dijo que espera que su deuda financiera culmine el año en alrededor de US$84.000 millones.

El Gobierno agregó que llevó a cabo una capitalización a la empresa por unos 254.000 millones de pesos, que, asegura, no tendrá impacto en las finanzas del país. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres; editado por Adriana Barrera)