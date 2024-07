México descarta que aplazar construcción de una planta de Tesla impacte inversiones

México descartó este lunes un impacto negativo en la inversión extranjera tras el anuncio de Tesla de aplazar la construcción de una fábrica de autos eléctricos en el país a la espera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Tenemos avisos (de inversión), anuncios históricos y también los registros (de inversión extranjera directa) han sido históricos", dijo a la prensa la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al señalar que la decisión de Tesla no afecta esos planes.

La funcionaria añadió que en el primer trimestre de este año hubo poco más de 20.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra que calificó de récord.

Buenrostro aclaró que el gobierno mexicano no tiene registro aún de alguna inversión de la compañía del magnate Elon Musk. "Lo oficial es lo que registran y no hay registros, nunca han registrado inversiones. Hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial", sostuvo.

Tesla adujo la semana pasada que una victoria del republicano Donald Trump en las presidenciales de noviembre podría afectar su plan para construir la fábrica de 5.000 millones de dólares en México, pues el candidato ha prometido aranceles "fuertes" sobre los productos mexicanos.

"Creo que necesitamos ver dónde están las cosas después de las elecciones", dijo Musk tras reportar una fuerte caída en las ganancias de Tesla en el segundo trimestre del año.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la empresa.

"No es serio", declaró el mandatario a la prensa, al observar que las advertencias de Trump deben entenderse en el contexto electoral.

Tesla proyectaba edificar el complejo cerca de la ciudad de Monterrey (noreste). México es la sede de plantas de grandes armadoras como Ford, General Motors y Audi, que aprovechan la cercanía, los menores costos de producción y el acuerdo de libre comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

yug/axm/arm

AFP