méxico descarta romper relaciones diplomáticas con perú

(Actualiza con citas, cambia redacción)

Ciudad de méxico, 21 dic (reuters) -

El presidente de México dijo el miércoles que su país no romperá relaciones diplomáticas con Perú luego de que el gobierno del país sudamericano expulsara en la víspera al embajador mexicano por injerencia en los asuntos internos de esa nación, tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.

El martes,

Perú declaró como "persona non grata"

al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para que abandone el país andino, en una escalada de la crisis diplomática entre ambas naciones latinoamericanas.

"Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado por su proceder (...), como declarar persona no grata nuestro embajador en Perú", dijo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones (diplomáticas con Perú)", agregó López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, en su habitual rueda de prensa matutina. "No vamos a expulsar a nadie. No lo hemos hecho ni se va a hacer".

Minutos antes, la familia de Castillo llegó asilada a Ciudad de México y fue recibida por funcionarios del gobierno de AMLO. El exmandatario peruano se encuentra detenido en Lima luego de

haber sido destituido por el Congreso

a principios de diciembre tras tratar de disolverlo de manera ilegal y reorganizar el Poder Judicial.

Castillo

había buscado asilarse

en la embajada de México en Lima poco después de anunciar que cerraría el parlamento, pero fue detenido por la policía y actualmente cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por "rebelión y conspiración".

"Vamos a defender siempre el derecho de asilo, es parte de nuestra política exterior", sostuvo AMLO, antes de precisar que a la capital mexicana llegaron la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos. La exprimera dama está siendo investigada por la justicia peruana por presuntamente integrar una red de lavado de dinero que involucraría al exmandatario.

México tiene una larga tradición de otorgar asilo a diversos políticos y personalidades, entre los más conocidos se encuentran el revolucionario ruso León Trotski y el cineasta español Luis Buñuel; y, más recientemente, fue asilado el expresidente boliviano Evo Morales. (Reporte de Diego Oré y Raúl Cortés Fernández)

Reuters