México descarta un acuerdo de libre comercio con Brasil
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves firmar un acuerdo de libre comercio con Brasil, en medio de la presión que las dos mayores economías de América Latina enfrentan por la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los dos países firmaron acuerdos de cooperación en ámbitos como biocombustibles y competitividad durante una visita a México del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, pero Sheinbaum dijo que no está previsto firmar un tratado más amplio.
"No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración", dijo Sheinbaum ante una pregunta de un periodista en su habitual rueda de prensa, horas antes de recibir a Alckmin en el palacio de gobierno.
