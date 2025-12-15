México: Descartan que pago a EU afecte consumo de agua

"Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos hasta diciembre no se puede, no solamente físicamente, sino que además" podría "tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo", dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina de hoy.

Al referirse al ultimátum formulado por el presidente Donald Trump la semana pasada, que amenazó con imponer a México un 5% de aranceles a sus importaciones, señaló que no es que su país se haya negado a entregar la cuota de agua que le correspondía, sino que "sencillamente no ha llovido lo suficiente".

México, en efecto, ha sufrido una severa sequía durante los últimos 5 años hasta 2024, que terminó luego de que en 2025 se contabilizaran precipitaciones récord en la mayor parte del país.

Sheinbaum afirmó que se llegó también al acuerdo para determinar la entrega "a partir de la cantidad de lluvia que haya" en los períodos lluviosos y no cada quinquenio como lo establece el acuerdo.

México recibe agua del río Colorado que colinda con la frontera noroeste de México a cambio de flujos en la franja noreste e involucra sobre todo al estado de Texas. (ANSA).